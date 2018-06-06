Он будет проходить с 14 июня по 3 сентября, его участниками могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели. От будущих авторов организаторы ждут пояснительную заявку и эскизный проект цветника или ландшафтной композиции, рассчитанный на площадь не менее 25 кв.м. Согласно конкурсной документации, к оформлению цветников участники должны будут приступить с 14 по 18 июня 2018 года.
Для воплощения своих идей конкурсантам предоставят территорию «Музейного квартала»: от ул. Ленинградской до ул. Баныкина вдоль бульвара Ленина. Участник берет на себя ответственность не только по созданию эскиза будущей клумбы, но и сам готовит площадку для оформления цветника, закупает посадочный материал, а также осуществляет уход до конца сезона.
Итоги подведут с 3 по 10 сентября 2018 года. Победителя ждет материальное поощрение в размере 200 000 рублей, за второе и третье места дадут 120 000 и 80 000 рублей, соответственно.
Конкурсные материалы принимают до 14 июня 2018 года в департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти по адресу: 445011, г. Тольятти, ул. К. Маркса, д. 42, кабинет 110; тел. 54-43-39, 54-46-34 и 54-31-64.
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