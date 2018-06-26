В исправительной колонии №16 состоялся матч между командой осужденных и сборной известных клубов города, в основной состав которой вошли игроки ФК «Лада-Тольятти». В качестве почетного гостя мероприятие посетил мастер спорта по боксу, член сборной Советского Союза, судья международной категории Амед Хасиятуллин.
В основное время счет открыть так и не удалось. Пришлось бить пенальти, и здесь команда гостей оказалась сильнее. Счет встречи 2:1. Победителям вручены поделки, изготовленные руками осужденных, а те в свою очередь подарили соперникам дипломы и футбольные мячи.
Фото: http://63.fsin.su
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