слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
26 июня 2018
11:33:38

Тольяттинские футболисты сыграли с заключенными

В исправительной колонии №16 состоялся матч между командой осужденных и сборной известных клубов города, в основной состав которой вошли игроки ФК «Лада-Тольятти». В качестве почетного гостя мероприятие посетил мастер спорта по боксу, член сборной Советского Союза, судья международной категории Амед Хасиятуллин.

В основное время счет открыть так и не удалось. Пришлось бить пенальти, и здесь команда гостей оказалась сильнее. Счет встречи 2:1. Победителям вручены поделки, изготовленные руками осужденных, а те в свою очередь подарили соперникам дипломы и футбольные мячи.

Фото: http://63.fsin.su




Последние новости Тольятти

26 июня
12:55
14 июля в Тольятти пройдет Велодевичник

Вот уже в одиннадцатый раз красивые девушки в нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах

26 июня
12:29
Через Самарскую область проляжет маршрут трассы Европа – Западный Китай

Этот вопрос глава региона Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта Российской Федерации

26 июня
11:22
Чествование лучших выпускников Тольятти пройдет 27 июня в ДКиТ

В администрации ожидают, что в городском празднике «Медалист-2018» примут участие около 1200 человек.

26 июня
11:21
До 29 июня в Тольятти продлится сдача ЕГЭ

Это резервные дни, и большинство школьников уже прошли финальные испытания

26 июня
10:41
Тольяттинцы отправились на «Кубок Поволжья» по прыжкам в воду

Всероссийские соревнования пройдут в Саратове

26 июня
10:36
Энергетики «Т Плюс» почти в 3 раза увеличили объемы перекладок теплосетей в Тольятти

Работы пройдут на 12 трассах

26 июня
10:27
В Тольятти сотрудники Росгвардии спасли на пожаре семью с ребенком

Сейчас рассматривается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+