В команде «SILA 63» три человека - Александр Гусев, Илья Бондаренко и Алексей Балашов, рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации.
Пятикратный ультратриатлон – это преодоление 3 «железных дистанций» триатлона за 5 дней. В таком формате соревнования проводятся только на Гавайских островах, и теперь их впервые успешно провели в России.
В суровых условиях Северного и Среднего Урала участники преодолели более 19 км плавания в ледяной воде, свыше 900 км на велосипеде по Уральским горам и 211 км бегом по историческим местам. На все это тольяттинская команда потратила 57 часов 20 минут 25 секунд и стала победителем.
Фото: tgl-sport.ru
Вот уже в одиннадцатый раз красивые девушки в нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах
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В администрации ожидают, что в городском празднике «Медалист-2018» примут участие около 1200 человек.
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