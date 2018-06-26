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26 июня 2018
07:50:24

Тольяттинские экстремалы выиграли ультратриатлон «ЕРМАК»

В команде «SILA 63» три человека - Александр Гусев, Илья Бондаренко и Алексей Балашов, рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации.

Пятикратный ультратриатлон – это преодоление 3 «железных дистанций» триатлона за 5 дней. В таком формате соревнования проводятся только на Гавайских островах, и теперь их впервые успешно провели в России.

В суровых условиях Северного и Среднего Урала участники преодолели более 19 км плавания в ледяной воде, свыше 900 км на велосипеде по Уральским горам и 211 км бегом по историческим местам. На все это тольяттинская команда потратила 57 часов 20 минут 25 секунд и стала победителем.

Фото: tgl-sport.ru




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