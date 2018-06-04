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04 июня 2018
08:18:23

Тольяттинские дети "наелись" шариков и попали в больницу

ЧП произошло в одном из детских садов. В медицинские учреждения города поступили 15 детей в возрасте трёх лет, которые проглотили гидрогелевые шарики. 

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка.
В настоящее время всем детям оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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