ЧП произошло в одном из детских садов. В медицинские учреждения города поступили 15 детей в возрасте трёх лет, которые проглотили гидрогелевые шарики.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка.

В настоящее время всем детям оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествовавшие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.