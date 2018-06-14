Она размещена на сайте change.org. Обращение создано объединением профсоюзов Конфедерация труда России (КТР).
Здесь обращают внимание, что при повышении пенсионного возраста значительная часть россиян никогда не получит пенсию. При сохранении существующих демографических тенденций до 65 лет не доживет около 40% мужчин и 20% женщин.
Как отмечают в КТР, чтобы ликвидировать дефицит пенсионного фонда необходимо вывести из тени рынок труда. Причина возникновение дефицита — отсутствие полноценных трудовых договоров у большого числа российских работников.
По оценке Росстата и руководства Пенсионного фонда России, порядка 40% россиян трудится без официального оформления и, соответственно, от их зарплат не платятся страховые взносы. В итоге потери Пенсионного фонда составляют порядка 2,5 трлн рублей ежегодно.
Таких случаев стало больше в последние 2 месяца
Суд назначил ей 60 часов обязательных работ
Работой занимаются студенты разных институтов
Об этом заявил глава Росавтодора Роман Старовойт
Сегодня в Тольятти состоялась торжественная передача 20-ти автомобилей таксомоторной компании «Элит»
Это традиционно самый массовый экзамен из тех, которые одиннадцатиклассники сдают по выбору
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс»