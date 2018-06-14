Она размещена на сайте change.org . Обращение создано объединением профсоюзов Конфедерация труда России (КТР).

Здесь обращают внимание, что при повышении пенсионного возраста значительная часть россиян никогда не получит пенсию. При сохранении существующих демографических тенденций до 65 лет не доживет около 40% мужчин и 20% женщин.



Как отмечают в КТР, чтобы ликвидировать дефицит пенсионного фонда необходимо вывести из тени рынок труда. Причина возникновение дефицита — отсутствие полноценных трудовых договоров у большого числа российских работников.

По оценке Росстата и руководства Пенсионного фонда России, порядка 40% россиян трудится без официального оформления и, соответственно, от их зарплат не платятся страховые взносы. В итоге потери Пенсионного фонда составляют порядка 2,5 трлн рублей ежегодно.