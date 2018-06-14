Международный фестиваль в этом году станет 15 по счету, он пройдет с 29 июня по 1 июля на Федоровских лугах.
Как рассказали в администрации, в этом году "Барабаны мира" стали обладателем гранта, выделенного на развитие президентским Фондом. Юбилейный фестиваль обещает стать беспрецедентным по количеству мастеров, артистов и посетителей. Уже на сегодняшний день своё участие в нем подтвердили более трех десятков мастеров из двенадцати стран мира, среди которых, кстати, не только перкуссионисты.
Познакомиться с ними и из первых рук перенять традиции смогут участники барабанного лагеря, который, традиционно, пройдет на неделе, предшествующей фестивалю — с 25 по 29 июня.
Гостей фестиваля ждут незабываемые эмоции. Впервые под руководством опытных мастеров пройдет перфоманс «Театр Барабанов, ритма и звука», в котором смогут принять участие все гости — барабанов хватит всем!
При поддержке ТГУ пройдет «Музыкальная мастерская здоровья», где все желающие смогут получить навыки по использованию активной музыкальной терапии для снятия стресса в повседневной жизни.
За время фестиваля пройдет более 300 мастер-классов и семинаров, в которых примут участие около 4500 человек из 50 городов.
Фестиваль смогут посетить не менее 100 многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
Пространство перед сценой станет крытым, что, несомненно, повысит комфортность, происходящее на стене будет транслироваться на большой экран, видимый с дальних уголков фестивальной поляны, а артисты станут ближе — изменена конструкция сцены, теперь здесь появится своеобразный подиум.
Дизайнеры трудятся не покладая рук, наполняя фестивальное пространство авторскими арт-объектами, а деревня ездовых собак «Серебро Севера» готовится развернуть свою локацию — все желающие смогут пообщаться и сделать фото с хасками.
По мнению организаторов, фестиваль – это прекрасная возможность не только встретить старых друзей, но и завести новые знакомства, ведь девиз в этом году «Сердцем ищи себе сердце».
За годы существования Фестиваль стал своеобразной визитной карточкой Тольятти и Самарской области, посетить его планируют много знаменитых гостей.
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