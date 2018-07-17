Переговоры с компанией по включению Тольятти в соответствующую программу местные власти вели с начала года. Дело в том, что до сих пор приложение было доступно только в городах-миллионниках, однако представителям администрации удалось убедить разработчиков в необходимости его внедрения в Тольятти.

Местонахождение транспорта определяется благодаря установленным датчикам с системой ГЛОНАСС, которые отправляют программе сигнал каждые 30 секунд. На картах Яндекса машины обозначены зеленым цветом, а направление их движения указывают стрелки. В настоящий момент такими устройствами оборудованы 135 автобусов ТП АТП №3. До конца августа в приложении появятся и троллейбусы - сейчас идет подготовка этого вида транспорта к внедрению в систему.

- Программа уже в действии и доступна каждому обладателю смартфона или планшета, - отметил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов. - Мы провели проверки на точность - отклонений нет. Но при необходимости любой пользователь может через личный кабинет обратиться с жалобой, и сотрудники департамента оперативно отреагируют на это обращение.

Приложение позволяет просматривать карты в удобном формате - схема, спутник или гибрид. Также для пользователей «Яндекс. Транспорт» будет доступна информация и по дорожной ситуации - пробки, ремонт дорог, варианты объездных путей.