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Соревнования среди юниоров в возрасте от 17 до 21 года стартовали накануне в подмосковном городе Раменское. Команду Самарской области представляют 7 спортсменов тольяттинской СДЮСШОР № 7 «Акробат».
Нашим спортсменам предстоит борьба за медали в индивидуальных, синхронных прыжках на батуте и прыжках на акробатической дорожке. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, победители определятся 26 июля.
Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша
По итогам работы в первом полугодии вазовцам выплатят 7 тысяч рублей
Об этом сегодня сообщили следственные органы губернии.
Торжественное открытие турнира состоялось на стадионе «Торпедо» 24 июля
Дайверы намерены заняться поиском и обследованием кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной войны