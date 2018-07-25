Соревнования среди юниоров в возрасте от 17 до 21 года стартовали накануне в подмосковном городе Раменское. Команду Самарской области представляют 7 спортсменов тольяттинской СДЮСШОР № 7 «Акробат».

Нашим спортсменам предстоит борьба за медали в индивидуальных, синхронных прыжках на батуте и прыжках на акробатической дорожке. Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, победители определятся 26 июля.