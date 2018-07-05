Турнир по плаванию среди юношей и девушек стартовал накануне в Хельсинки. За сборную России здесь выступает воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» Софья Чичайкина.

В первый же день выступлений представительница тольяттинского спорта поднялась на высшую ступень пьедестала почета Она стала золотым призером в составе российского квартета на дистанции 4х100 метров вольным стилем.

Софья плыла на первом этапе. Турнир в Финляндии продлится до 8 июля.