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Главный старт летнего сезона «королевы спорта» пройдет с 6 по 12 августа. В дисциплине «метание молота» Россию представят две девушки – Елизавета Царева из Московской области и Софья Палкина из Тольятти.
Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, на сегодняшний день подтверждено участие в турнире 30 российских атлетов, но их число может вырасти - заявки закрываются 30 июля.
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