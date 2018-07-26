Главный старт летнего сезона «королевы спорта» пройдет с 6 по 12 августа. В дисциплине «метание молота» Россию представят две девушки – Елизавета Царева из Московской области и Софья Палкина из Тольятти.

Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, на сегодняшний день подтверждено участие в турнире 30 российских атлетов, но их число может вырасти - заявки закрываются 30 июля.