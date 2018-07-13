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Соревнования стартовали в Обнинске. Участие в них принимает воспитанница тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» Анастасия Гуженкова. Эти старты спортсменка рассматривает как этап подготовки к чемпионату Европы.
Накануне на дистанции 200 метров вольным стилем Анастасия заняла 2 место. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта администрации.
Завтра вечером в центре областной столицы воцарится атмосфера шумного праздника и веселья.
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