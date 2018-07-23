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Об этом рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации. 29 международный марафонский забег прошел в северной столице накануне. На старт вышли более тысячи человек из 60 стран мира.
Тольяттинская бегунья Надежда Лещинская заняла второе место. Она показала результат 2 часа 42 минуты и 44 секунды, вновь подтвердив высокий уровень тольяттинской школы бега.
Фото: http://tgl-sport.ru
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилась впервые с 2012 года
Это рак, ВИЧ и болезни сердца
Это произошло в минувшую субботу на перегоне №7 между станциями Задельная и Мастрюково
Прием заявлений и выплаты страхового возмещения будут осуществляться через ПАО Сбербанк
Долг этой компании за тепловую энергию достиг 15 млн рублей
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Конструкцию с надписью «Здесь живёт должник» устанавливали коммунальщики