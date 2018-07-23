Об этом рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации. 29 международный марафонский забег прошел в северной столице накануне. На старт вышли более тысячи человек из 60 стран мира.

Тольяттинская бегунья Надежда Лещинская заняла второе место. Она показала результат 2 часа 42 минуты и 44 секунды, вновь подтвердив высокий уровень тольяттинской школы бега.

Фото: http://tgl-sport.ru