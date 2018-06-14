Таких случаев стало больше в последние 2 месяца. Подробнее об этом рассказывает помощник прокурора города Тольятти Виктория Ишелева:

За истекший период 2018 года на территории г.Тольятти произошло 11 падений детей из окон домов, из которых 2 закончились летальным исходом малолетних.

Как правило, все думают, что такие ситуации возможны только в неблагополучных семьях. Однако, имевшие место случаи произошли как раз в благополучных. В большинстве случаев причинами падения явились раскрытые окна с неблагонадежными москитными сетками. Не стоит упускать из вида и тот момент, что окно всегда притягивает подростков, склонных к суициду.

Семейный кодекс возлагает защиту прав и интересов детей, прежде всего, на их родителей.

Он также устанавливает, что обеспечение здоровья и жизни детей должно быть предметом основной заботы родителей.

Поэтому родители! Вы, как лица, которые в первую очередь ответственны за жизнь и здоровье детей, повысьте внимание к детям, поговорите с ними, выслушайте их и предпримите меры к созданию безопасных условий для их жизни и здоровья.