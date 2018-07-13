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13 июля 2018
11:36:31

Тольяттинская погода в эти выходные существенно не изменится

Над Русской равниной зависла так называемая «барическая седловина», которая делает атмосферу неустойчивой.

Из-за этого в ближайшие 2-3 дня сохраняется вероятность дождей, которые могут сопровождаться целым комплексом неблагоприятных погодных явлений, таких как грозы и шквалистое усиление ветра.

Дневная температура воздуха не превысит 28-30 градусов выше нулевой отметки. И до 17 июля в регионе действует самый высокий 5 класс пожарной опасности.




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