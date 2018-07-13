Над Русской равниной зависла так называемая «барическая седловина», которая делает атмосферу неустойчивой.

Из-за этого в ближайшие 2-3 дня сохраняется вероятность дождей, которые могут сопровождаться целым комплексом неблагоприятных погодных явлений, таких как грозы и шквалистое усиление ветра.

Дневная температура воздуха не превысит 28-30 градусов выше нулевой отметки. И до 17 июля в регионе действует самый высокий 5 класс пожарной опасности.