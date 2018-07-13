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Над Русской равниной зависла так называемая «барическая седловина», которая делает атмосферу неустойчивой.
Из-за этого в ближайшие 2-3 дня сохраняется вероятность дождей, которые могут сопровождаться целым комплексом неблагоприятных погодных явлений, таких как грозы и шквалистое усиление ветра.
Дневная температура воздуха не превысит 28-30 градусов выше нулевой отметки. И до 17 июля в регионе действует самый высокий 5 класс пожарной опасности.
Завтра вечером в центре областной столицы воцарится атмосфера шумного праздника и веселья.
В России вступают в силу изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции».
Машина «догнала» большегруз
Индивидуальный предприниматель признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ТГУ и Поволжский государственный университет сервиса
Несчастный случай произошел с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда.
Он, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи исполнят официальную песню турнира