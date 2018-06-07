До 24 июня сборная России будет тренироваться на черноморском побережье в болгарском селе Кранево. От Самарской области сюда вызваны воспитанница тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» Анастасия Гуженкова и Ирина Кривоногова из Новокуйбышевска.
Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, обе заслужили право стать участницами первого в истории объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, который пройдет со 2 по 12 августа в шотландском Глазго и немецком Берлине.
В рамках этого турнира будут разыграны медали в водных видах спорта, а также велоспорте, гимнастике, гольфе, триатлоне и гребле. Пловцам предстоит выступить с 3 по 9 августа в Глазго на арене «Tollcross International Swimming Centre».
Фото: tgl-sport.ru
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