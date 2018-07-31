Воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» Анастасия Гуженкова в составе сборной России сегодня отправилась в Глазго для участия в чемпионате Европы. Соревнования пройдут со 2 по 12 августа. Наша Анастасия будет стартовать на индивидуальной 200-метровке вольным стилем и, как минимум, в одной женской эстафете — 4х200 метров тем же способом.

Борьба на этих дистанциях ей предстоит 5-го и 7-го числа. Право выступить в крупнейшем городе Шотландии тольяттинская спортсменка завоевала в апреле на чемпионате России в Москве, напомнили в управлении физкультуры и спорта администрации.