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Воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» Анастасия Гуженкова в составе сборной России сегодня отправилась в Глазго для участия в чемпионате Европы. Соревнования пройдут со 2 по 12 августа. Наша Анастасия будет стартовать на индивидуальной 200-метровке вольным стилем и, как минимум, в одной женской эстафете — 4х200 метров тем же способом.
Борьба на этих дистанциях ей предстоит 5-го и 7-го числа. Право выступить в крупнейшем городе Шотландии тольяттинская спортсменка завоевала в апреле на чемпионате России в Москве, напомнили в управлении физкультуры и спорта администрации.
Она пройдет 2 августа в 10.00 в актовом зале администрации (
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