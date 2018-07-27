18+
Как рассказали в администрации, на участке на 40% завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. До конца недели планируется закрыть верхним порядка 70% от общей площади дороги. Вдоль дорожных полос полностью установлен бордюрный камень.
Подрядчикам остается выполнить работы по монтажу тротуарного бортового камня, так называемого поребрика. Также необходимо отремонтировать участки в районе остановок и пешеходных переходов, провести монтаж остановочных павильонов и дорожных знаков.
Фото: администрация
В кассы стадиона «Металлург» выстроились очереди
Более 170 фрагментов выудили из глиняного прослоя
Погоду в нашем регионе продолжает формировать обширный высокий антициклон.
Замены проведут в кварталах №№ 27 и 72
ДТП произошло накануне вечером на улице 40 лет Победы,
Специалисты наткнулись на него рядом с поселком Нур Волжского района (фото)
Прокуратура Центрального района Тольятти организовала «горячую линию»