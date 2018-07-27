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27 июля 2018
11:44:57

Тольяттинская комиссия проверила ход ремонта дороги на улице Свердлова

Как рассказали в администрации, на участке на 40% завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. До конца недели планируется закрыть верхним порядка 70% от общей площади дороги. Вдоль дорожных полос полностью установлен бордюрный камень.

Подрядчикам остается выполнить работы по монтажу тротуарного бортового камня, так называемого поребрика. Также необходимо отремонтировать участки в районе остановок и пешеходных переходов, провести монтаж остановочных павильонов и дорожных знаков.

Фото: администрация




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