Как рассказали в администрации, на участке на 40% завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. До конца недели планируется закрыть верхним порядка 70% от общей площади дороги. Вдоль дорожных полос полностью установлен бордюрный камень.

Подрядчикам остается выполнить работы по монтажу тротуарного бортового камня, так называемого поребрика. Также необходимо отремонтировать участки в районе остановок и пешеходных переходов, провести монтаж остановочных павильонов и дорожных знаков.

Фото: администрация