За последний год к займам прибегли 56% жителей страны. Согласно исследованиям холдинга «Ромир», показатели выше были зарегистрированы лишь в докризисные 2012 и 2010 годы. Помимо этого увеличилось число тех, кто выплачивает сразу несколько кредитов.

Если в прошлом году таких было 3%, то сейчас их уже 17. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются потребительские кредиты. Самые активные заёмщики — респонденты от 25 до 44 лет.