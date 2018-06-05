За последний год к займам прибегли 56% жителей страны. Согласно исследованиям холдинга «Ромир», показатели выше были зарегистрированы лишь в докризисные 2012 и 2010 годы. Помимо этого увеличилось число тех, кто выплачивает сразу несколько кредитов.
Если в прошлом году таких было 3%, то сейчас их уже 17. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются потребительские кредиты. Самые активные заёмщики — респонденты от 25 до 44 лет.
Источник Говорит Москва
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