Как сообщили в пресс-службе клуба «Лада», стартовала продажа абонементов на домашние матчи в рамках первого этапа Чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона-2018/19. Продаваться абонементы будут до 1 августа.
Кассы работают ежедневно с 11.00 до 20.00. Телефон: 94-04-94.
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