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07 июня 2018
08:46:49

Тольяттинская детская больница отмечает 30-летие

Сегодня в 14.00 в большом конференц-зале гостиничного комплекса «Парк Отель» состоится торжественное мероприятие в честь юбилея. В нем примут участие заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, главный врач больницы Светлана Гаршина и сотрудники учреждения.

Тольяттинская городская детская больница № 1 - многопрофильное медицинское учреждение стационарного типа мощностью 308 коек. Медики оказывают квалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь детскому населению с использованием современных технологий по 13 профилям заболеваний.

Как отметили в региональном Минздраве, принимают здесь не только тольяттинцев, но также маленьких пациентов из Сызрани, Октябрьска, Ставропольского и Шигонского районов.




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