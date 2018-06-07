Сегодня в 14.00 в большом конференц-зале гостиничного комплекса «Парк Отель» состоится торжественное мероприятие в честь юбилея. В нем примут участие заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, главный врач больницы Светлана Гаршина и сотрудники учреждения.
Тольяттинская городская детская больница № 1 - многопрофильное медицинское учреждение стационарного типа мощностью 308 коек. Медики оказывают квалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь детскому населению с использованием современных технологий по 13 профилям заболеваний.
Как отметили в региональном Минздраве, принимают здесь не только тольяттинцев, но также маленьких пациентов из Сызрани, Октябрьска, Ставропольского и Шигонского районов.
С 1 января 2019 года эти деньги будут направляться в дорожные фонды
До 24 июня сборная России будет тренироваться на черноморском побережье в болгарском селе Кранево
Фракция «Справедливая Россия» внесет на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.
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