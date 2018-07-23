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23 июля 2018
09:25:21

Тольяттинская Chevrolet Niva становится доступнее

С сегодняшнего дня GM-АВТОВАЗ запускает программу обновления парка колесных транспортных средств, подразумевающую приобретение внедорожника на льготных условиях. Срок действия акции – до 31 августа 2018 года, сообщает пресс-служба СП.

Условия приобретения по программе Трейд-ин распространяются на автомобили Chevrolet Niva комплектаций GL и LE+, имеющиеся в наличии у дилера на момент запуска программы – 23 июля 2018 года (отгруженные дилеру с GM-АВТОВАЗ по 20 июля 2018 года включительно). Скидка по программе Трейд-ин составит 30 тысяч рублей и совместима с акцией «Уверенность без ограничений» (ТО1 и ТО2 в подарок).

Напомним, с 1 июля 2018 года GM-АВТОВАЗ повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva. Стоимость комплектаций L, LC, LE, LE Камуфляж увеличилась на 15 тыс. рублей, комплектаций GL, GLC, LE+, LE+ «Камуфляж» – на 17 тыс. рублей. Так, стоимость внедорожника Chevrolet Niva L составляет 623 тыс. рублей, LC – 666 тыс. рублей, GL – 708 тыс. рублей, LE – 710 тыс. рублей, LE+ «Камуфляж» – 720 тыс. рублей, GLC – 757,5 тыс. рублей, LE+ – 770,5 тыс. рублей, LE+ «Камуфляж» – 780,5 тыс. рублей.

 

Источник Автостат




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