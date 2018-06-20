Подсудимая предлагала гражданам брать кредиты на большие суммы и под высокие проценты. Из полученных средств она забирала себе больше половины, остальную сумму отдавала заемщикам, обещая оплачивать за них кредитные обязательства.
Создавая видимость исполнения обещаний, мошенница в течение 5-6 месяцев перечисляла платежи по кредитам, после чего прекращала выплаты, оставляя деньги себе. Заемщикам говорила, что платежи не проходят по вине терминалов, и представляла поддельные чеки. Свою вину женщина не признала.
Ближайшие 8 лет ей предстоит провести в исправительной колонии общего режима.
Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова
Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online.
Об этом сообщил глава регионального минтранса региона Иван Пивкин
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