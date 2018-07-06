Соревнования проходят в Хельсинки. Выступление Софьи Чичайкиной во второй день турнира не планировалось, но тренеры сборной России поставили ее в смешанную эстафету 4 по 100 метров, на отборочный заплыв.
На своем четвертом этапе тольяттинская спортсменка помогла нашей четверке выйти в финал, где команда победила, правда, уже в другом составе. И это вторая золотая награда Софьи Чичайкиной. Завтра у тольяттинки очередное испытание –200 метров кролем.
Фото: tgl-sport.ru
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