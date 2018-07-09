Соревнования среди спортсменов до 23 лет прошли в минувшие выходные в Челябинске. В них принимали участие воспитанники тольяттинской СДЮСШОР «Легкая атлетика».

В секторе метания молота у девушек не было равных нашей Софье Палкиной. Ее снаряд улетел на 65.56 метров, что оказалось более, чем достаточно для победы. Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры и спорта администрации.