Соревнования среди спортсменов до 23 лет прошли в минувшие выходные в Челябинске. В них принимали участие воспитанники тольяттинской СДЮСШОР «Легкая атлетика».
В секторе метания молота у девушек не было равных нашей Софье Палкиной. Ее снаряд улетел на 65.56 метров, что оказалось более, чем достаточно для победы. Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры и спорта администрации.
Турнир по плаванию завершился в Хельсинки
Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры и спорта администрации
Ведомство направило иск в Арбитражный суд
ДТП произошло в минувшие выходные на Южном шоссе у КПП №6
Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева будет работать до последнего дня ЧМ-2018
Об этом сегодня сообщает региональный Россельхознадзор