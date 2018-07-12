В городе Вельс собрались более 200 спортсменов из разных стран мира. Россию представляет несколько спортсменов, среди которых – воспитанник тольяттинской школы тенниса Павел Вербин.
Согласно жеребьевке Павел, посеянный здесь под 13 номером, без борьбы прошел во второй круг одиночного разряда, где сыграет с Ларсом Ёханом из Германии. В парном разряде Вербин будет играть вместе с дргуим россиянином Остапом Коваленко.
И здесь наши парни также без борьбы вышли во второй круг, где встретятся с хозяевами турнира – австрийцами.
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