Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры и спорта администрации. Соревнования проходили в Москве. В категории синие пояса, 75 кг, чемпионом стал тольяттинец Расул Мамедбеков.
Он провел 5 схваток, 4 из которых завершил досрочно и одну выиграл по баллам с подавляющим преимуществом 22-0.
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Об этом сегодня сообщает региональный Россельхознадзор