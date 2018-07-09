Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры и спорта администрации. Соревнования проходили в Москве. В категории синие пояса, 75 кг, чемпионом стал тольяттинец Расул Мамедбеков.

Он провел 5 схваток, 4 из которых завершил досрочно и одну выиграл по баллам с подавляющим преимуществом 22-0.