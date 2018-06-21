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21 июня 2018
11:53:29

Тольяттинец принимает участие в Кильской регате

Первые гонки Олимпийской программы стартовали накануне в немецком городе Киль. Регата также является одним из этапов Кубка Европы по парусному спорту.

Впервые в истории нашу страну на этих соревнованиях представляют 5 экипажей в классе 49-й. Среди участников воспитанник тольяттинской СДЮСШОР «Жигули» Кирилл Ельчанинов. Гонки продлятся до  24 июня.

Следить за результатами можно здесь, сообщили в горадминистрации.

Фото: tdl-sport.ru

 




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