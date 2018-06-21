Первые гонки Олимпийской программы стартовали накануне в немецком городе Киль. Регата также является одним из этапов Кубка Европы по парусному спорту.
Впервые в истории нашу страну на этих соревнованиях представляют 5 экипажей в классе 49-й. Среди участников воспитанник тольяттинской СДЮСШОР «Жигули» Кирилл Ельчанинов. Гонки продлятся до 24 июня.
Следить за результатами можно здесь, сообщили в горадминистрации.
Фото: tdl-sport.ru
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