Первые гонки Олимпийской программы стартовали накануне в немецком городе Киль. Регата также является одним из этапов Кубка Европы по парусному спорту.

Впервые в истории нашу страну на этих соревнованиях представляют 5 экипажей в классе 49-й. Среди участников воспитанник тольяттинской СДЮСШОР «Жигули» Кирилл Ельчанинов. Гонки продлятся до 24 июня.

Следить за результатами можно здесь , сообщили в горадминистрации.

Фото: tdl-sport.ru