Эта шоссейная многодневная велогонка пройдет по дорогам Бельгии с 28 июля по 1 августа. С 2005 года она входит в календарь UCI Europe Tour и имеет высшую категорию 2.HC.

В этом году участие в ней в составе команды KATUSHA ALPECIN примет воспитанник тольяттинского велоспорта Вячеслав Кузнецов.

Кстати, наш гонщик уже в пятый раз проедет «Тур Валлонии», рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации. Эта многодневка для него, как правило, проходит успешно, так в 2016 году по итогам тура Кузнецов стал третьим в генеральной классификации, в 2014 – седьмым.