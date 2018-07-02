Спортсмен КСДЮСШОР «Олимп» Сергей Сухарев вылетел в Евпаторию, где собралась команда по плаванию среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. В Крыму наш заслуженный мастер спорта пробудет до 20 июля. Затем, с 21 июля по 9 августа в подмосковном городе Руза пройдёт ещё один сбор.
Оба мероприятия – это часть подготовки российской сборной к августовскому чемпионату Европы в Дублине. Однако сможет ли она туда поехать — все еще большой вопрос. Паралимпийский комитет России до сих пор не восстановлен в своих правах и маловероятно, что в ближайшее время это произойдет.
Фото: tgl-sport.ru
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