Мужчина продавал спиртные напитки без лицензии и без соответствующих сопроводительных документов в одном из магазинов села Васильевка, и об этом узнали в полиции. В торговую точку нагрянула проверка, которая и подтвердила факт нарушения закона.

Собран проверочный материал, из оборота изъято около 70 литров готовой алкогольной продукции на общую сумму свыше 19 тысяч рублей. В отношении 32-летнего владельца торговой точки составлен административный протокол.

Максимальное наказание, которое грозит нарушителю – 50 тысяч рублей штрафа.