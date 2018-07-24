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Мужчина продавал спиртные напитки без лицензии и без соответствующих сопроводительных документов в одном из магазинов села Васильевка, и об этом узнали в полиции. В торговую точку нагрянула проверка, которая и подтвердила факт нарушения закона.
Собран проверочный материал, из оборота изъято около 70 литров готовой алкогольной продукции на общую сумму свыше 19 тысяч рублей. В отношении 32-летнего владельца торговой точки составлен административный протокол.
Максимальное наказание, которое грозит нарушителю – 50 тысяч рублей штрафа.
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