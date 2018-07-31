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31 июля 2018
08:34:30

Тольяттинцы смогут сами выбирать дату регистрации брака

В России принят соответствующий закон, который начнет действовать с 1 октября текущего года. Впрочем, месяц подождать все равно придется.

В соответствии с документом, гражданам, вступающим в брак, предоставляется возможность выбора даты и времени государственной регистрации заключения брака, но не ранее 1 месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак, посредством выбора доступной даты и времени из интервалов, определенных выбранным органом ЗАГСа в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Сейчас граждане могут зарегистрировать брак лишь в день, наступающий по истечении месяца со дня подачи заявления в ЗАГС. Это, как подчеркивается в пояснительной записке, «приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности для граждан, вступающих в брак, удобным для них образом выбрать дату и время государственной регистрации брака». Кроме того, авторы инициативы указывают на то, что такой негибкий подход ведет к коррупции.




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