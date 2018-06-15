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15 июня 2018
09:12:14

Тольяттинцы примут участие в турнире «На призы Олимпийского чемпиона Алексея Немова»

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике пройдут в Сызрани 16 и 17 июня. В спорткомплексе «Надежда» выступят 5 воспитанников КСДЮШОР «Олимп».

По программе мастеров спорта это будут делать Михаил Худченко (2000 г.р.), Гор Оганнисян (2001) и Руслан Макаров (2002), а по программе 1 разряда — Егор Фролов (2005) и Александр Жигалов (2006). Открытие соревнований состоится сегодня в 11.00. Популярный турнир пройдет в восьмой раз.

Его награды будут оспаривать 46 молодых гимнастов из Астрахани, Казани, Москвы, Пензы, Саранска, Ростова-на-Дону, Тольятти, Тулы, Ульяновска и Челябинска. Спортсмены будут состязаться в командном и личном многоборье, а также в отдельных его видах, рассказали в управлении физкультуры и спорта городской администрации.

 




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