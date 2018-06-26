Всероссийские соревнования пройдут в Саратове. В них примут участие 120 спортсменов и 12 регионов России, в том числе представители КСДЮШОР «Олимп». Они готовятся поспорить за 22 комплекта наград в 3 возрастных группах.

С 26 по 29 июня здесь будут состязаться девять наших спортсменов — Мария Андрюшечкина, Андрей Бочалов, Иван Василькин, Кристина Данейкина, Анна Кудряшова, Виталий Погорелов, Артем Савин, Алена Стрельцова и Арсений Стройкин. Возглавляют тольяттинскую делегацию тренеры-преподаватели КСДЮСШОР «Олимп» Александр Кандрашин и Александр Михайлов.

Фото: "Олимп"