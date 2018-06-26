Всероссийские соревнования пройдут в Саратове. В них примут участие 120 спортсменов и 12 регионов России, в том числе представители КСДЮШОР «Олимп». Они готовятся поспорить за 22 комплекта наград в 3 возрастных группах.
С 26 по 29 июня здесь будут состязаться девять наших спортсменов — Мария Андрюшечкина, Андрей Бочалов, Иван Василькин, Кристина Данейкина, Анна Кудряшова, Виталий Погорелов, Артем Савин, Алена Стрельцова и Арсений Стройкин. Возглавляют тольяттинскую делегацию тренеры-преподаватели КСДЮСШОР «Олимп» Александр Кандрашин и Александр Михайлов.
Фото: "Олимп"
Вот уже в одиннадцатый раз красивые девушки в нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах
Этот вопрос глава региона Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта Российской Федерации
В исправительной колонии №16 состоялся матч между командой осужденных и сборной известных клубов города
В администрации ожидают, что в городском празднике «Медалист-2018» примут участие около 1200 человек.
Это резервные дни, и большинство школьников уже прошли финальные испытания
Работы пройдут на 12 трассах
Сейчас рассматривается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников