Прокуратура Центрального района Тольятти организовала «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

Вы можете сообщить в надзорный орган о фактах невыплаты заработной платы, о негативных последствиях «серой» зарплаты, рассказать о других нарушениях, с которыми вы столкнулись на своем рабочем месте. Обращения принимаются в режиме рабочего времени прокуратуры:

с понедельника по четверг – с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.;

пятница – с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.;

перерыв на обеденное время – с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 45 мин.

Телефон «горячей линии» 48-59-99.