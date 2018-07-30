В прогнозах синоптиков на ближайшие несколько дней осадков не значится. Пришедший накануне холодный фронт уже покидает наш регион, температура воздуха с завтрашнего дня начнет расти.

В течение рабочей недели в дневные часы столбики термометров покажут 25+30, а ближе к выходным вновь ожидается небольшое похолодание.