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В прогнозах синоптиков на ближайшие несколько дней осадков не значится. Пришедший накануне холодный фронт уже покидает наш регион, температура воздуха с завтрашнего дня начнет расти.
В течение рабочей недели в дневные часы столбики термометров покажут 25+30, а ближе к выходным вновь ожидается небольшое похолодание.
Она станет частью реализации социально значимого проекта: «Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти»
Мужчина вызвал подозрения активистов, когда ехал по Южному шоссе (видео)
В 2017 году на Крымском побережье члены клуба обследовали обломки неизвестного парохода
Масштабный проект планируют реализовать на 879-м км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе
{олодное водоснабжение будет отсутствовать 31 июля и 1 августа
Водитель погиб.