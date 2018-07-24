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24 июля 2018
09:53:33

Тольяттинцев призывают объединиться в борьбе против пенсионной реформы

 КПРФ организует в городе митинг протеста. 19 июля большинством голосов депутаты от «Единой России» приняли проект закона о повышении пенсионного возраста. Окончательное решение по этому вопросу Государственная Дума будет принимать осенью, осталось два месяца на то, чтобы остановить единороссов и отстоять свои пенсии, говорят организаторы акции. Они призывают горожан принять в ней участие, чтобы массовым протестом заставить власти прислушаться к народу. Митинг против повышения пенсионного возраста состоится в парке Центрального района у памятника Ленину26 июля, начало в 18.00

Вот что говорит в своем обращении к тольяттинцам глава франции КПРФ в тольяттинской Думы Максим Гусейнов:

«Я обращаюсь к пенсионерам: поддержите нас!  Прибавка к пенсии в тысячу рублей в год – это не что иное, как подачка, с помощью которой вас пытаются купить и расколоть наше общество. Подумайте, хватит ли вашей «увеличенной» пенсии на то, чтобы прокормить детей и внуков, потерявших работу в результате пенсионной реформы.

Я обращаюсь к людям среднего возраста: вас повышение пенсионного возраста коснется прежде  всего. Ваши пенсионные отчисления за несколько лет будут фактически украдены. Взамен вам предстоят дополнительные годы тяжелого труда.  Отложите в день митинга свои дела всего лишь на час. Покажите, что не намерены с этим мириться.

Я обращаюсь к молодежи: знаю, что многие из вас не питают иллюзий на достойную пенсию от государства в старости и надеются только на себя. Но именно по вам больнее всего ударит безработица, возникшая в результате повышения пенсионного возраста. И самое главное: это далеко не последний грабительский законопроект, который может быть принят в ближайшее время. Если мы смолчим сейчас, то покажем власти свою безропотность и окончательно развяжем ей руки.

Не слушайте тех, кто говорит: «Мы все равно ничего не изменим». Это рабская, бессильная позиция. До окончательного принятия законопроекта о пенсионной реформе еще есть время. И у нас есть реальная возможность заставить «Единую Россию» отступить. Я верю, что нас – свободных  людей, готовых бороться за свои права, гораздо больше. Верю в то, что вместе мы отстоим  наше будущее и будущее наших детей.  Жду вас на митинге 26 июля!».




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