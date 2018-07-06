В ближайшее воскресенье, 8 июля в Тольятти состоятся открытые соревнования на Кубок ARSENAL FIGHTING. Любой желающий может попробовать свои силы на спортплощадке за зданием по бульвару Кулибина, 15. Регистрация участников начнется в 16 часов, а сами соревнования часом позже. Победители будут определяться в трех дисциплинах: фристайл, стритлифтинг, ОФП. Самым зрелищным, безусловно, станет состязание опытных турникменов по фристайлу. Стритлифтинг представляет собой подтягивание с весом гантелей 16 кг. ОФП включает в себя максимальное количество подтягиваний на перекладине и отжиманий на брусьях. Также все участники будут поделены на возрастные категории.

Интерес к дворовому спорту в городе и области продолжает расти, тем более, что многие жители Тольятти не имеют возможности заниматься в тренажерном зале. Кому-то больше нравятся занятия на свежем воздухе. Юноши приходят на дворовые турники и брусья, на школьные и универсальные спортплощадки, сдружаются, выявляют лидеров среди турникменов, обмениваются опытом и секретами стритворкаута. В городе уже проводились свои, пусть и неофициальные соревнования по уличному воркауту. Организовывал их один из лидеров этого движения Сергей Полищук в 2012-2015 годах, сам готовил грамоты, медали. Первый турнир «Кубок ARSENAL FIGHTING» задумал провести президент и основатель клуба AF Арсен Джалилов.

- Я всегда летом выходил во двор и занимался на турниках, на брусьях в противовес тем, кто пил на лавочке пиво, - говорит Арсен Джалилов. - А сейчас в городе появилось много хороших спортплощадок. Но для того, чтобы они «ожили», надо поднять интерес у молодежи к занятиям уличным ОФП. Такие соревнования как раз и дают мотивацию к самосовершенствованию, пробуждают интерес к регулярным тренировкам. Идея эта посетила меня давно, когда впервые увидел, как ребята проводят свои внутренние соревнования. Вначале планировал организовать турнир в рамках ежегодного городского праздника Сабантуй. Но сейчас у нас появился свой клуб единоборств, и мы можем вполне официально организовать собственные соревнования. И не только по боевым искусствам. Мы развиваем спорт в целом. Например, два года назад я провел детский турнир по футболу между клубами единоборств, затем - первенство по лазертагу. А летом всем, и единоборцам в том числе, необходимо себя укреплять, заниматься ОФП, закладывать базу под свой профильный вид спорта.

Цель мероприятия – дать возможность участникам проверить себя в состязании с такими же простыми ребятами. Помимо тольяттинцев – жителей всех трех районов города, в турнире примут участие юноши из Жигулевска. Готовность поддержать соревнования по уличному воркауту выразила компания «Альмакс-КИА» в лице руководителя Альберта Ильязова. Необходимо подчеркнуть, что турнир не имеет какой-либо коммерческой составляющей, он абсолютно демократичен, его участники не платят стартовых взносов.

«Если турнир «Кубок AF» будет иметь резонанс, то в августе проведем другой с приглашением ребят из Самары и Сызрани, а еще одной целью проведения соревнований по стритворкауту на данной площадке является желание создать здесь со временем хорошо оборудованный спортивный городок», - заключает Арсен Джалилов.