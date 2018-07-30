Масштабный проект планируют реализовать на 879-м км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе. В предстоящий уик-энд в Сызрани соберутся представители более тридцати населенных пунктов страны, от Санкт-Петербурга до Иркутска. И, конечно, не последнюю роль в этом спектакле будут играть мотогонщики из Самарской области.

В этом году отмечается большой юбилей сызранского мотоспорта – соревнования здесь проводятся с 1958 года, то есть, уже 60 лет. В рамках соревновательной программы зрителей ждет незабываемое зрелище – женские заезды в зачет Кубка России, мужчины посоревнуются на заключительном этапе чемпионата и первенства ПФО по мотокроссу.

Торжественное открытие фестиваля «Доступный мотокросс» пройдет 5 августа в 12.00. Собравшихся ждет большая культурно-развлекательная программа.