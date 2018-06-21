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21 июня 2018
08:33:13

Тольяттинцев приглашают на концерт легендарных кинохитов

Он состоится сегодня в 19.00 в тольяттинской филармонии. Программа «Музыка мирового кино» будет состоять из произвдений А.Петрова, М.Таривердиева, С.Никитина, В.Высоцкого, М.Дунаевского, Л.Бернстайна, Ш.Азнавура.

«Мне нравится, что вы больны не мной» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», «А цыган идет» из «Жестокого романса», «Последняя поэма» из «Вам и не снилось», «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», «Вечная любовь» из кинофильма «Тегеран-43» и многие другие кинохиты (программа концерта – в двух отделениях!) исполнят солисты филармонии Оксана Антонова, Ольга Антонова, Юлия Кочева, Роман Аббасов, Игорь Супрунов.

Не только песни, но и знаменитые саундтреки прозвучат этим летним музыкальным вечером. «Танго» из кинофильма «Запах женщины», музыку из кинофильма «Титаник», саундтрек «Америка» из «Ветсайдской истории», Moon River («Лунная река») из легендарного фильма «Завтрак у Тиффани» исполнят Струнный квартет филармонии, Наталья Селяткина (фортепиано), Марк Свечников (флейта), Георгий Иванов (гитара).

Мастера художественного слова Мария Кириллова и Игорь Супрунов расскажут  славные истории об отечественном и зарубежном кинематографе, а музыкальные номера будут сопровождать кадры из любимых кинолент.

Фото: филармония Тольятти




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