18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
Вся информация о ценах, отзывах покупателей, а также полный каталог московской недвижимости здесь - Kvadroom.ruЖК Жизнь на Плющихе - цены от застройщика на КвадрумеПокупайте квартиры в ЖК на Kvadroom.ru
25 июля 2018
07:48:02

Тольяттинцев приглашают на юбилей в Ширяево

Селу исполняется 390 лет, и по этому поводу на центральной площади  готовят большой праздник. В субботу, 28 июля, гостей, которые захотят принять в нем участие и прибудут на омике, торжественно  встретят у пристани.

Открытие праздничной программы намечено на 13-00. Затем состоится концерт с участие творческих коллективов Самары и Тольятти. В течение всего дня будут работать ярмарка народных умельцев и торговые ряды, детские игровые площадки, аквагрим, спортивные мероприятия, а завершится праздник дискотекой на берегу Волги и праздничным салютом.




Последние новости Тольятти

25 июля
12:55
Индексация материнского капитала ожидается в 2020 году

Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

25 июля
11:53
В Самарской области пройдет этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»

Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша

25 июля
10:54
Сотрудников АВТОВАЗа ждет внеочередная премия

По итогам работы в первом полугодии вазовцам выплатят 7 тысяч рублей

25 июля
10:38
Центр занятости приглашает безработных тольяттинцев на бесплатные консультации по организации собственного дела

Они проходят каждую среду

25 июля
10:16
В Самаре задержан подозреваемый в убийстве 7-летней девочки

Об этом сегодня сообщили следственные органы губернии.

25 июля
9:56
В Тольятти стартовал кубок РФС среди юношеских команд

Торжественное открытие турнира состоялось на стадионе «Торпедо» 24 июля

25 июля
9:47
Из Тольятти на этой неделе стартует 32-я поисковая экспедиция городского клуба «ЭПРОН»

Дайверы намерены заняться поиском и обследованием кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной войны


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+