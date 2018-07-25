Селу исполняется 390 лет, и по этому поводу на центральной площади готовят большой праздник. В субботу, 28 июля, гостей, которые захотят принять в нем участие и прибудут на омике, торжественно встретят у пристани.

Открытие праздничной программы намечено на 13-00. Затем состоится концерт с участие творческих коллективов Самары и Тольятти. В течение всего дня будут работать ярмарка народных умельцев и торговые ряды, детские игровые площадки, аквагрим, спортивные мероприятия, а завершится праздник дискотекой на берегу Волги и праздничным салютом.