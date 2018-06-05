Об этом сообщили в УСК «Олимп», на площадке которого и состоится игра. Это будет «Матч звезд» тольяттинского гандбола и тренеров команд детского фестиваля, который сейчас проходит в Автограде.

Любителей спорта ждут 7 июня в 19.00. Вход на матч — платный. Вырученные деньги планируется передать экс-игроку «Лады» начала 2000-х годов, чемпионке мира-2001 года 40-летней Елене Паршковой, у которой врачи диагностировали онкологическое заболевание.

В программе вечера также благотворительный аукцион, выступления артистов и розыгрыш мяча с автографами участников встречи.