Об этом сообщили в УСК «Олимп», на площадке которого и состоится игра. Это будет «Матч звезд» тольяттинского гандбола и тренеров команд детского фестиваля, который сейчас проходит в Автограде.
Любителей спорта ждут 7 июня в 19.00. Вход на матч — платный. Вырученные деньги планируется передать экс-игроку «Лады» начала 2000-х годов, чемпионке мира-2001 года 40-летней Елене Паршковой, у которой врачи диагностировали онкологическое заболевание.
В программе вечера также благотворительный аукцион, выступления артистов и розыгрыш мяча с автографами участников встречи.
Его составила общественная организация «Зеленый патруль»
Уже 4 триллиона рублей
Об этом сообщает городская администрация
С начала года участниками ДТП, получившими ранения, стали более 50 детей
Выполняет его авиакомпания S7
В нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги
Роман Пашков оказался участником дорожного происшествия перед вылетом в Турцию