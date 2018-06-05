слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
05 июня 2018
09:50:45

Тольяттинцев приглашают на благотворительный гандбольный матч

Об этом сообщили в УСК «Олимп», на площадке которого и состоится игра. Это будет «Матч звезд» тольяттинского гандбола и тренеров команд детского фестиваля, который сейчас проходит в Автограде.

Любителей спорта ждут 7 июня в 19.00. Вход на матч — платный. Вырученные деньги планируется передать экс-игроку «Лады» начала 2000-х годов, чемпионке мира-2001 года 40-летней Елене Паршковой, у которой врачи диагностировали онкологическое заболевание.

В программе вечера также благотворительный аукцион, выступления артистов и розыгрыш мяча с автографами участников встречи.




Последние новости Тольятти

05 июня
12:56
Самарская область оказалась в середине экологического рейтинга регионов РФ

Его составила общественная организация «Зеленый патруль»

05 июня
11:48
Долги россиян достигли гигантских размеров

Уже 4 триллиона рублей

05 июня
11:42
Очередное штормовое предупреждение объявили на территории Тольятти

Об этом сообщает городская администрация

05 июня
11:23
В ГИБДД Тольятти бьют тревогу из-за детского дорожного травматизма

 С начала года участниками ДТП, получившими ранения, стали более 50 детей

05 июня
11:19
Открылся прямой рейс из Курумоча в Новосибирск

Выполняет его авиакомпания S7

05 июня
11:10
В Гватемале растёт число жертв извержения вулкана Фуэго

В нескольких городах объявлен «красный» уровень тревоги

05 июня
10:33
Лидер группы "Градусы" попал в аварию

Роман Пашков оказался участником дорожного происшествия перед вылетом в Турцию


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+