Она состоится 29 июля в Автозаводском районе, организаторы - Клуб "ВелоТольятти" и тольяттинский экскурсовод Анжела Манылова. Участники поездки узнают, какая история связана с «золотым треугольником», что общего у Древнего Египта и одного из популярных объектов торговли, что за знаки скрывает памятник Преданности, кто и зачем создал в тольяттинском лесу капище.

Экскурсия называется «Мистический Тольятти». Она стартует в воскресенье в 2 часа от входа в детскую библиотеку по адресу: ул. Революционная, 78. Общее время прогулки – около 3 часов. Действует возрастное ограничение 14+.

Проект бесплатных экскурсий родился в 2014 году, и с тех пор уже проведено 23 экскурсии. Почему бесплатные? Организаторы уверены: любовь к родному городу нельзя продавать людям за деньги. Почему на велосипедах?

Благодаря им за три часа можно посетить самые отдаленные уголки города, при этом не устраивать транспортный коллапс и не загрязнять воздух огромным туристическим автобусом. Велосипед - это самый экологичный и здоровый вид транспорта. А несложный маршрут и внимательное отношение организаторов позволяют принимать участие в экскурсии даже людям старшего возраста.

Здесь подробности.