Об этом напоминают в прокуратуре. Тем гражданам, которые до сих пор отказываются пополнять казну регионального оператора «Фонд капитального ремонта», разъясняет законодательство помощник прокурора Тольятти Марат Ахметов:

Согласно Жилищному кодексу РФ, взносы на капитальный ремонт входят в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги, поэтому они являются обязательными платежами.

В случае неоплаты длительное время гражданин становится должником за коммунальные услуги, даже если все остальные платежки регулярно оплачиваются до копейки.

Фонд капитального ремонта вправе обратиться в судебном порядке к гражданам, имеющим задолженность, что по судебной практике очень распространено. В таком случае кроме долга и пени придется оплатить и судебные издержки.

Вместе с тем, жители города в случае неоплаты лишают себя возможности получить меры социальной поддержки, в частности субсидий на оплату коммунальных услуг. Поскольку одним из условий получения субсидий является отсутствие задолженности, в том числе по капремонту.

Если гражданин уже получает субсидию на оплату услуг ЖКХ или только претендует на нее, ни о каких долгах за “коммуналку” речи быть не может.

Наконец, если захочется продать или разменять квартиру, долги по “коммуналке” также станут препятствием, и их придется гасить — передавать квартиру новому хозяину нужно без долгов.

Кроме того, задолженность хотя бы у одного жителя дома влечет неблагоприятные последствия для всех проживающих в нем, так как неоплата взносов на капитальный ремонт препятствует включению дома в план мероприятий по капремонту.