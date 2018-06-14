Об этом напоминают в прокуратуре. Тем гражданам, которые до сих пор отказываются пополнять казну регионального оператора «Фонд капитального ремонта», разъясняет законодательство помощник прокурора Тольятти Марат Ахметов:
Согласно Жилищному кодексу РФ, взносы на капитальный ремонт входят в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги, поэтому они являются обязательными платежами.
В случае неоплаты длительное время гражданин становится должником за коммунальные услуги, даже если все остальные платежки регулярно оплачиваются до копейки.
Фонд капитального ремонта вправе обратиться в судебном порядке к гражданам, имеющим задолженность, что по судебной практике очень распространено. В таком случае кроме долга и пени придется оплатить и судебные издержки.
Вместе с тем, жители города в случае неоплаты лишают себя возможности получить меры социальной поддержки, в частности субсидий на оплату коммунальных услуг. Поскольку одним из условий получения субсидий является отсутствие задолженности, в том числе по капремонту.
Если гражданин уже получает субсидию на оплату услуг ЖКХ или только претендует на нее, ни о каких долгах за “коммуналку” речи быть не может.
Наконец, если захочется продать или разменять квартиру, долги по “коммуналке” также станут препятствием, и их придется гасить — передавать квартиру новому хозяину нужно без долгов.
Кроме того, задолженность хотя бы у одного жителя дома влечет неблагоприятные последствия для всех проживающих в нем, так как неоплата взносов на капитальный ремонт препятствует включению дома в план мероприятий по капремонту.
Таких случаев стало больше в последние 2 месяца
Суд назначил ей 60 часов обязательных работ
Работой занимаются студенты разных институтов
Об этом заявил глава Росавтодора Роман Старовойт
Сегодня в Тольятти состоялась торжественная передача 20-ти автомобилей таксомоторной компании «Элит»
Это традиционно самый массовый экзамен из тех, которые одиннадцатиклассники сдают по выбору
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс»