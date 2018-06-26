Как рассказали в администрации, установившая в городе жаркая и практически безветренная погода создает условия для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен до вечера сегодняшнего дня. Всем источникам выбросов рекомендуется режим работы №1.
Между тем, по данным городской гидрометобсерватории, в ближайшие сутки в городе могут пройти грозовые дожди. Синоптики прогнозируют также усиление ветра до 17-22 м/с, не исключается град.
Вот уже в одиннадцатый раз красивые девушки в нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах
Этот вопрос глава региона Дмитрий Азаров обсудил с министром транспорта Российской Федерации
В исправительной колонии №16 состоялся матч между командой осужденных и сборной известных клубов города
В администрации ожидают, что в городском празднике «Медалист-2018» примут участие около 1200 человек.
Это резервные дни, и большинство школьников уже прошли финальные испытания
Всероссийские соревнования пройдут в Саратове
Работы пройдут на 12 трассах