Как рассказали в администрации, установившая в городе жаркая и практически безветренная погода создает условия для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен до вечера сегодняшнего дня. Всем источникам выбросов рекомендуется режим работы №1.

Между тем, по данным городской гидрометобсерватории, в ближайшие сутки в городе могут пройти грозовые дожди. Синоптики прогнозируют также усиление ветра до 17-22 м/с, не исключается град.