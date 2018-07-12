В органах ЗАГС Самарской области проводятся государственные регистрации брака с элементами этнокультурных традиций. По статистике, в Самарской области проживают представители более 130 этносов и этнических групп.
Безусловно доминирующими являются русские – 83,6 %; значительной является доля татарского населения – 3,9 %; чувашей – 3,1 %, мордвы – 2,7 %, украинцев – 1,9 %, белорусов – 0,6 %, казахов и евреев по 0,4 %, немцев – 0,3 %, башкир – 0,2 %; представители других национальностей составляют 1,3 % этносов.
Заявления на регистрацию брака в рамках «Фестиваля национальных свадеб» 7 и 8 сентября ЗАГСы уже принимают. Также в здесь пройдут обряды по чествованию юбиляров супружеской жизни.
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