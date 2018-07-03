По данным синоптиков Приволжского Гидрометцентра, со среды Среднее Поволжье начнет переходить под влияние холодного атмосферного фронта, прохождение которого будет сопровождаться кратковременными дождями, грозами и усилением ветра.

Температура воздуха снизится до более комфортных значений. Такая неустойчивая погода с локальными осадками сохранится до конца рабочей недели.