По данным синоптиков Приволжского Гидрометцентра, со среды Среднее Поволжье начнет переходить под влияние холодного атмосферного фронта, прохождение которого будет сопровождаться кратковременными дождями, грозами и усилением ветра.
Температура воздуха снизится до более комфортных значений. Такая неустойчивая погода с локальными осадками сохранится до конца рабочей недели.
Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства администрации Вадим Ерин
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