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19 июля 2018
09:15:59

«Тольяттиазот» запускает образовательный проект для людей старшего возраста

Он предлагает обучение по нескольким направлениям: иностранный язык, компьютерная грамотность, основы предпринимательства, административная поддержка офиса или предприятия. Также будет предоставлена возможность прохождения специальных адаптационных и профориентационных программ для дальнейшего трудоустройства по выбранной специальности.

Инициатива базируется на исследовании, согласно которому более 30% тольяттинцев предпенсионного возраста четко обозначили свое желание продолжить работу, 59% проявили интерес к новым специальностям. Срок обучения в рамках образовательной программы ТОАЗа – от 6 месяцев до года. Заинтересованным необходимо пройти анкетирование и составить сопроводительное письмо с описанием своей мотивации, целей и личных задач. Первый набранный курс обучат бесплатно. Подробная информация о порядке набора будет опубликована на официальном сайте ПАО «Тольяттиазот» ( www . toaz .ru ) в сентябре.

Занятия будут проходить в ДК «Тольяттиазот». Обучение будут вести приглашенные преподаватели, работники Центра подготовки и повышения квалификации кадров (ЦПиПКК), который действует на предприятии с 1980 г., ведет обучение и переподготовку по 98 программам и с 2015 г. имеет бессрочную лицензию на право оказания образовательных услуг, а также работники «Тольяттиазота».

«Государством объявлены планы по повышению пенсионного возраста, которые затрагивают большую часть трудоспособного населения. Важнейшая задача ответственных работодателей – помочь людям подготовиться к переменам. Новая образовательная инициатива «Тольяттиазота» предоставит жителям города и области дополнительные возможности для освоения новых профессий и трудоустройства. Надеемся, что другие предприятия региона и всей страны поддержат её», - заявил gредседатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Петр Орджоникидзе.




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