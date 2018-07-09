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09 июля 2018
08:55:55

Тольятти выделят дополнительные средства на ремонт дорог

В этом году из регионального бюджета город получит 25 млн рублей. Это позволит обновить еще одну магистраль и шесть внутриквартальных объектов. В частности, деньги направят на ремонт автодороги, ведущей в село Подстепки от ул. Фермерской до границы города.

Также будут обновлены дворовые территорим и внутриквартальные проезды в Комсомольском районе. Их адреса:

- ул. Куйбышева,12

- ул. Куйбышева, 16

- ул. Громовой, 12

- ул. Макарова, 1 ул. Никонова,2

- ул. Гидротехническая, 7

- ул. Макарова, 5

Сейчас специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации готовят техническую документацию на ремонт объектов, после чего работы будут выставлены на аукцион.

В 2018 году в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Тольятти ремонтируют семь участков магистралей общей площадью 290 тыс кв. м на сумму 690,780 млн руб.: ул. Свердлова , б-р Здоровья , Ленинский пр-т, ул. Жукова, ул. М. Горького, ул. Ленина, ул. Лесная. На ремонт 49 внутриквартальных объектов направлено 268,8 млн рублей.




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