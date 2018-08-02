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Он пройдет на базе УСК «Олимп» с 5 по 15 августа. В число участниц УТС вошли 239 гимнасток из почти двух десятков городов. От тольяттинской школы в разнообразных тренировках готовятся принимать участие 67 спортсменок.
Занятия в этой своеобразной летней фабрике мастерства будут проводить авторитетные и опытные специалисты. Возглавит сбор заслуженный тренер России Екатерина Сиротина.
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