Он пройдет на базе УСК «Олимп» с 5 по 15 августа. В число участниц УТС вошли 239 гимнасток из почти двух десятков городов. От тольяттинской школы в разнообразных тренировках готовятся принимать участие 67 спортсменок.

Занятия в этой своеобразной летней фабрике мастерства будут проводить авторитетные и опытные специалисты. Возглавит сбор заслуженный тренер России Екатерина Сиротина.