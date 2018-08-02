18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
02 августа 2018
08:41:14

Тольятти продолжает жить в неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности

В администрации сообщили, что они способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере города и повышению уровня загрязнения от отдельных источников. Предварительно, режим НМУ действует до вечера четверга, но его, вероятнее всего, в очередной раз продлят.

Также в период со 2 по 4 августа в Тольятти сохранится жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30 +33 градуса. В регионе действует сейчас высокий 4 класс пожарной опасности в лесах.




Последние новости Тольятти

02 августа
9:59
В Забайкалье на 200 тысяч оштрафованы "черные коллекторы" из Тольятти

Судебные приставы Читы рассказали, что к ним обратилась женщина...

02 августа
9:15
На Грушинском фестивале вспомнят Юрия Панюшкина

В пятницу, 10 августа, в 19:00 на сцене №2 состоится долгожданный концерт-презентация памятного альбома

02 августа
8:52
Ограничения для большегрузов на трассе М-5 в Тольятти сняли

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Поволжуправтодор»

02 августа
8:24
Глава самарского Фонда капремонта организовал систему откатов, в которой задействовал своего брата

Об этом сообщает источник в полиции региона

02 августа
7:54
В России отмечается День Воздушно-десантных войск

Дата установлена как профессиональный праздник десантников

02 августа
7:34
В Тольятти приедет первый российский катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных батареях

Он будет представлен на научно-техническом фестивале «Эковолна»

02 августа
7:15
В ТОР «Тольятти» новый резидент

 Подписано соглашение с компанией ООО "ЕВРО МАФ",


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+