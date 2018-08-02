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В администрации сообщили, что они способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере города и повышению уровня загрязнения от отдельных источников. Предварительно, режим НМУ действует до вечера четверга, но его, вероятнее всего, в очередной раз продлят.
Также в период со 2 по 4 августа в Тольятти сохранится жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30 +33 градуса. В регионе действует сейчас высокий 4 класс пожарной опасности в лесах.
Судебные приставы Читы рассказали, что к ним обратилась женщина...
В пятницу, 10 августа, в 19:00 на сцене №2 состоится долгожданный концерт-презентация памятного альбома
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Поволжуправтодор»
Об этом сообщает источник в полиции региона
Дата установлена как профессиональный праздник десантников
Он будет представлен на научно-техническом фестивале «Эковолна»
Подписано соглашение с компанией ООО "ЕВРО МАФ",