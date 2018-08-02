В администрации сообщили, что они способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере города и повышению уровня загрязнения от отдельных источников. Предварительно, режим НМУ действует до вечера четверга, но его, вероятнее всего, в очередной раз продлят.

Также в период со 2 по 4 августа в Тольятти сохранится жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30 +33 градуса. В регионе действует сейчас высокий 4 класс пожарной опасности в лесах.